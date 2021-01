Nuovo decreto 7-15 gennaio, arriva la novità: visite a parenti fuori dal comune solo in zona rossa (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel Nuovo decreto legge per contenere l’epidemia di coronavirus riferito al periodo tra il 7 e il 15 gennaio, introdotta una particolare novità rispetto a quanto accaduto durante le festività natalizie. Mentre nel periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio erano consentite le visite a parenti e amici (nel limite di due persone più eventuali minori di quattordici anni e una volta al giorno) sia nei giorni in zona arancione che in quelli in zona rossa, nel Nuovo dl questa possibilità viene concessa solo alle regioni che eventualmente dovessero trovarsi in zona rossa. Non sarà invece possibile uscire dal proprio comune per le ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Nellegge per contenere l’epidemia di coronavirus riferito al periodo tra il 7 e il 15, introdotta una particolarerispetto a quanto accaduto durante le festività natalizie. Mentre nel periodo tra il 24 dicembre e il 6erano consentite lee amici (nel limite di due persone più eventuali minori di quattordici anni e una volta al giorno) sia nei giorni inarancione che in quelli in, neldl questa possibilità viene concessaalle regioni che eventualmente dovessero trovarsi in. Non sarà invece possibile uscire dal proprioper le ...

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - ilpost : Il governo ha deciso di approvare un nuovo #decreto legge (il cui testo non è ancora stato pubblicato) che prevede… - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - sunsetzay : @accydenty @andreavecchio18 È sicuro che questa possibilità ci sarà anche nel nuovo decreto, è prevista da tutti gli articoli che ho letto - chenesannotutti : @lacasadiunpoeta a quanto pare sì, dovrebbe uscire il decreto oggi -