Nuove restrizioni anti-Covid in Italia: zona gialla il 7 e 8, arancione nel weekend. Vietato spostarsi tra Regioni | Le misure del governo (Di martedì 5 gennaio 2021) Scuole superiori riaperte solo dall'11 gennaio, weekend del 9-10 in zona arancione per tutta l'Italia, mentre negli altri giorni vigerà una zona gialla rafforzata, ovvero con lo stop agli spostamenti tra le Regioni. Sono queste le Nuove misure in vigore in Italia da dopo l'Epifania fino al 15 gennaio. Il Consiglio dei Ministri terminato alle ore 0.35 di martedì 5 gennaio ha dato il via libera al decreto-ponte che guiderà la transizione verso il ritorno alla divisione in fasce, a partire da lunedì 11 gennaio. Il decreto ha anche rivisto i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio: sarà "più facile" applicare le misure previste per le zone arancioni e rosse. Entro la metà del mese il ...

Approvato dal Consiglio dei ministri: zona gialla 'rafforzata' e zona arancione nel fine settimana. Niente spostamenti tra regioni ...

Covid, nuovo decreto: scuole superiori aprono 11 gennaio

Roma, 05/01/2021 – (ansa) Dopo una giornata di tensione tra governo e Regioni sulla data del 7 gennaio il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, propone di rinviare l’apertura almeno a partire da ...

