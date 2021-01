Nucleare, individuati i siti per il deposito nazionale: già arrivate le prime opposizioni (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – È partito l’iter per dotare l’Italia di un deposito nazionale dove ospitare le scorie nucleari delle quattro centrali spente tra il 1982 e il 1990. Fino ad ora i rifiuti sono stati spediti in Francia e Regno Unito, ma entro il 2025 dovranno ritornare in Italia. Oggi Sogin, la società dello Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, ha pubblicato la lista delle possibili zone in cui l’Italia dovrà costruire il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Inizia così una fase di consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, in cui le Regioni e gli enti locali possono formulare osservazioni e proposte tecniche. Per la costruzione del deposito Nucleare nazionale si stima un investimento complessivo di circa 900 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – È partito l’iter per dotare l’Italia di undove ospitare le scorie nucleari delle quattro centrali spente tra il 1982 e il 1990. Fino ad ora i rifiuti sono stati spediti in Francia e Regno Unito, ma entro il 2025 dovranno ritornare in Italia. Oggi Sogin, la società dello Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, ha pubblicato la lista delle possibili zone in cui l’Italia dovrà costruire ildei rifiuti radioattivi. Inizia così una fase di consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, in cui le Regioni e gli enti locali possono formulare osservazioni e proposte tecniche. Per la costruzione delsi stima un investimento complessivo di circa 900 milioni di ...

