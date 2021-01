Nucleare in Italia, le sedi dove saranno depositate le scorie: annunciate manifestazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Si torna a parlare di Nucleare in Italia. Individuati i luoghi dello smaltimento, i comuni precettati hanno già annunciato manifestazioni. Dopo sei anni di attesa, finalmente saranno resi i noti i luoghi dove saranno smaltite le scorie nucleari in Italia. Tanti i comuni precettati con un imbarazzante dislivello tra nord e sud. Ancor prima della pubblicazione dell’elenco, alcuni comuni di Sardegna, Piemonte e altre regioni hanno fatto sapere che lì, quei rifiuti nucleari, non li avrebbero affatto graditi. Una reazione quantomeno prevedibile. Sono sei anni che si attende una lista delle possibili zone in cui l’Italia dovrà costruire il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Quelli che nessuno vorrebbe. Eppure ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Si torna a parlare diin. Individuati i luoghi dello smaltimento, i comuni precettati hanno già annunciato. Dopo sei anni di attesa, finalmenteresi i noti i luoghismaltite lenucleari in. Tanti i comuni precettati con un imbarazzante dislivello tra nord e sud. Ancor prima della pubblicazione dell’elenco, alcuni comuni di Sardegna, Piemonte e altre regioni hanno fatto sapere che lì, quei rifiuti nucleari, non li avrebbero affatto graditi. Una reazione quantomeno prevedibile. Sono sei anni che si attende una lista delle possibili zone in cui l’dovrà costruire il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Quelli che nessuno vorrebbe. Eppure ...

