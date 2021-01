Nucleare | “ferma e netta contrarietà della Regione Puglia” Michele Emiliano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Apprendiamo a ‘cose fatte’ e a distanza di anni, dell’inclusione di alcuni comuni pugliesi e lucani tra i siti in cui stoccare residui radioattivi. Èlaa questa opzione. I nostri sforzi verso un modello di sviluppo improntato sulla tutela dell’ambiente esalute sono noti a livello internazionale. Non si può imporre, ancora una volta, scelte che rimandano al passato più buio, quello dell’assenzapartecipazione, dell’umiliazione delle comunità, dell’obliostoria e delle opportunità”. È la reazione del presidente...

Noi Notizie

