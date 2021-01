Nucleare, Fare Verde: mobilitazione necessaria, piano irricevibile (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Scorie nucleari? No, grazie! Il piano e’ irricevibile”. Questo il commento dell’associazione ambientalista Fare Verde Lazio alla proposta dell’individuazione di aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale delle scorie nucleari. “Da anni andiamo denunciando l’aggressione in atto contro la popolazione della provincia di Viterbo- dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde- centrale a carbone di Civitavecchia, strada trasversale che vogliono far passare nella bellissima valle del Mignone, autostrada, decine di progetti di impianti eolici e solari con conseguente consumo del suolo agricolo, incertezza sulla sorte della centrale di Montalto di Castro in via di dismissione. A tutto questo si aggiunge oggi la notizia dell’individuazione, da parte di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Scorie nucleari? No, grazie! Ile’”. Questo il commento dell’associazione ambientalistaLazio alla proposta dell’individuazione di aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale delle scorie nucleari. “Da anni andiamo denunciando l’aggressione in atto contro la popolazione della provincia di Viterbo- dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di- centrale a carbone di Civitavecchia, strada trasversale che vogliono far passare nella bellissima valle del Mignone, autostrada, decine di progetti di impianti eolici e solari con conseguente consumo del suolo agricolo, incertezza sulla sorte della centrale di Montalto di Castro in via di dismissione. A tutto questo si aggiunge oggi la notizia dell’individuazione, da parte di ...

