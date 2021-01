Nucleare, ecco le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani (Di martedì 5 gennaio 2021) Si attendeva da sei anni la lista delle possibili zone in cui l'Italia dovrà costruire il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi Leggi su lastampa (Di martedì 5 gennaio 2021) Si attendeva da sei anni la lista delle possibili zone in cui l'Italia dovrà costruire ilnazionale dei

sole24ore : Svelata la mappa del deposito nucleare. Da Nord a Sud, ecco le zone idonee - Corriere : Nucleare, ecco le 67 aree idonee per il Deposito dei rifiuti radioattivi italiani - CarloStagnaro : Dai, solo cinque anni per pubblicare la carta delle aree potenzialmente idonee, che ci vorrà mai a individuare il s… - LaStampa : Si attendeva da sei anni la lista delle possibili zone in cui l'Italia dovrà costruire il Deposito nazionale dei ri… - reddititaly : Svelata la mappa del deposito nucleare. Da Nord a Sud, ecco le zone idonee. - -