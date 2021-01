Nucleare, 67 aree idonee per il deposito di rifiuti radioattivi italiani. Dove sono (Di martedì 5 gennaio 2021) sono 67 i luoghi idonei a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi . E' quello che emerge dalla pubblicazione della Carta nazionale aree potenzialmente idonee , il documento elaborato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021)67 i luoghi idonei a ospitare ilnazionale di. E' quello che emerge dalla pubblicazione della Carta nazionalepotenzialmente, il documento elaborato ...

minambienteIT : #Nucleare, pubblicata la Carta nazionale aree potenzialmente idonee al deposito - repubblica : Nucleare, scelte le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani [di Giacomo Talignani] [aggiorn… - Agenzia_Ansa : Sono 22, tutti in provincia di #Viterbo i luoghi potenzialmente idonei nel #Lazio per il deposito nazionale delle… - mercurinb : Aspetteremo altrettanti anni o secoli per vederli realizzati? Intanto le scorie nucleari, come tante altre, avranno… - nonrispondere : DOPO 40 ANNI ARRIVA UN SPIRAGLIO DI LUCE AL INCOMPETENZA DEI POLITICI ?? Deposito nucleare, pubblicata la Carta dell… -