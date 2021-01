NOW YOU SEE ME I MAGHI DEL CRIMINE, ITALIA 1/ Una critica contrastante sul film (Di martedì 5 gennaio 2021) Now you see me i MAGHI del CRIMINE in onda oggi, 5 gennaio, su ITALIA 1 dalle 21.20. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Curiosità sul film Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) Now you see me idelin onda oggi, 5 gennaio, su1 dalle 21.20. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Curiosità sul

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Now you see me - I maghi del crimine (Film) #StaseraInTV 05/01/2021 #PrimaSerata #nowyouseeme-imaghidelcrimine - xscherbatsloki : e poi domani recupero now you see me - itsallgood_man_ : Su Rai 3 c'è La La Land ed è da tantissimo che vorrei fare un rewatch, su Italia 1 c'è Now you see me che è da un s… - agntfisher : io super emozionata per now you see me stasera, come se non l'avessi già visto 74839201 volte - giallatantogaia : oggi vedo now you see me per la prima volta è bello? -