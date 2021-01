“Non volevo tornare in ospedale così presto”: la paura dell’attrice per il figlio neonato col covid (Di martedì 5 gennaio 2021) L’attrice Jessie Cave ha condiviso con i propri fan il dolore e l’ansia provata quando il figlio neonato è stato ricoverato in ospedale. Conosciuta da tutto il mondo per il ruolo di Lavanda Brown, in Harry Potter, l’attrice britannica Jessie Cave negli anni si è costruita una brillante carriera e un discreto seguito di follower su Instagram. Nei mesi scorsi l’attrice ha vissuto momenti difficili: durante la gestazione ha avuto alcune problematiche ed è stata costretta al ricovero e ad un parto prematuro. Il suo piccolo Tenn è nato con la necessità di completare la crescita nel reparto di terapia intensiva, fattore che ha preoccupato non poco i genitori. Per fortuna le sue condizioni di salute si sono stabilizzate in fretta e nei primi giorni di novembre il neonato ha potuto conoscere la casa in cui ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021) L’attrice Jessie Cave ha condiviso con i propri fan il dolore e l’ansia provata quando ilè stato ricoverato in. Conosciuta da tutto il mondo per il ruolo di Lavanda Brown, in Harry Potter, l’attrice britannica Jessie Cave negli anni si è costruita una brillante carriera e un discreto seguito di follower su Instagram. Nei mesi scorsi l’attrice ha vissuto momenti difficili: durante la gestazione ha avuto alcune problematiche ed è stata costretta al ricovero e ad un parto prematuro. Il suo piccolo Tenn è nato con la necessità di completare la crescita nel reparto di terapia intensiva, fattore che ha preoccupato non poco i genitori. Per fortuna le sue condizioni di salute si sono stabilizzate in fretta e nei primi giorni di novembre ilha potuto conoscere la casa in cui ...

lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - MediasetTgcom24 : Covid, negazionista pentito dopo essere stato ricoverato: 'Non volevo capire, adesso vivo la realtà sulla mia pelle… - insopportabile : Volevo avvisare il Consiglio Regionale Sardo che la frase di Mattarella 'questo è tempo di costruttori' non è un vi… - g4yscorpio : @jenniesjeans Pure ignorante perché la frase è io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo ???? - lamarghecosa : Non volevo dirlo a nessuno ma mi piace toccare il culo ai maschi (anche alle femmine) -