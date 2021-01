Non siamo angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 5 gennaio 2021) Non siamo angeli: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Non siamo angeli, film commedia del 1989 diretto da Neil Jordan, con Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1935 tre detenuti evadono da un carcere al confine americano-canadese in modo rocambolesco. Uno di loro, Bobby, spietato, per evitare la sedia elettrica fa strage di poliziotti e di chiunque cerchi di fermarlo. Gli altri due, Jim e Ned, inoffensivi, si ritrovano ad accompagnarlo loro malgrado. Fuori del penitenziario i tre si separano: Bobby va per la sua strada, gli altri due si avviano verso un paesino della frontiera. Qui i due galeotti sono scambiati per ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Non: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Noncommedia del 1989 diretto da Neil Jordan, con Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1935 tre detenuti evadono da un carcere al confine americano-canadese in modo rocambolesco. Uno di loro, Bobby, spietato, per evitare la sedia elettrica fa strage di poliziotti e di chiunque cerchi di fermarlo. Gli altri due, Jim e Ned, inoffensivi, si ritrovano ad accompagnarlo loro malgrado. Fuori del penitenziario i tre si separano: Bobby va per la sua strada, gli altri due si avviano verso un paesino della frontiera. Qui i due galeotti sono scambiati per ...

