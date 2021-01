Non si può andare avanti così Salvini al telefono coi governatori | la sconcertante scoperta sul 7 gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) "Sto sentendo i. Incredibile". Matteo, su Facebook, non nasconde amarezza e sconcerto per il caos politico sul post-Epifania. "Oggi - scrive il leader della Lega -, martedì 5, 60 milioni di italiani non sanno 'di che colore' saranno giovedì 7, fra due giorni". Il riferimento è al Decreto 7che rinvia l'annunciata adozione della "fascia bianca" e in attesa del 15stabilisce norme-ponte, con zona gialla nei feriali e zona arancione (con divieti di spostamento tra regioni) per il weekend. In tutto questo, il Cdm andato in scena nella notte ha fatto slittare all'11la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per il 7. "Chi apre e chi chiude, chi lavora e chi no, chi va a scuola e chi ...