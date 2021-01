"Non lascio la Casa Bianca". Donald Trump, la bomba su Biden prima del voto in Georgia (Di martedì 5 gennaio 2021) “Non lascio la Casa Bianca”: Donald Trump lo ripete ormai come un mantra. A poche ore dai ballottaggi che decideranno chi fra democratici e repubblicani controllerà il Senato, il tycoon ha arringato la folla in Georgia. "Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato – ha dichiarato -. I dem non prenderanno questa Casa Bianca, ci batteremo". Tra l'altro, la candidata repubblicana Kelly Loeffler ha già fatto sapere che, in caso di vittoria, si opporrà alla certificazione dell'elezione di Joe Biden. Il presidente uscente, poi, è tornato sulla questione “voti truccati” e ha aggiunto: “Spero che Mike Pence si schiererà con noi. E' una brava persona, mi piace molto. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di aver vinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) “Nonla”:lo ripete ormai come un mantra. A poche ore dai ballottaggi che decideranno chi fra democratici e repubblicani controllerà il Senato, il tycoon ha arringato la folla in. "Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato – ha dichiarato -. I dem non prenderanno questa, ci batteremo". Tra l'altro, la candidata repubblicana Kelly Loeffler ha già fatto sapere che, in caso di vittoria, si opporrà alla certificazione dell'elezione di Joe. Il presidente uscente, poi, è tornato sulla questione “voti truccati” e ha aggiunto: “Spero che Mike Pence si schiererà con noi. E' una brava persona, mi piace molto. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di aver vinto ...

lorepregliasco : Per chi non lo sapesse il maestro Daniel Harding fa il pilota di linea per Air France - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Ballottaggi in #Georgia, Donald #Trump contro Joe #Biden: 'Non lascio la Casa Bianca'. Elezioni Usa, partita ancora ap… - _tooxyoung_ : RT @intoloueyes: il posto fisso non lo lascio - _Lou1s_28_ : Io non lascio 10 anni di prove ciao - adelestancati : RT @catijel: i mie sogni li lascio liberi, non li trattengo, li seguo. cit. #TracceDiMe @CasaLettori -

