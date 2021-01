Non è bufala la nota Confcommercio su Coronavirus Safety Measures, ma la Polizia Postale chiarisce (Di martedì 5 gennaio 2021) Ci sono alcuni tormentoni che non si placano mai a proposito di sicurezza informatica, come possiamo osservare ad inizio 2021 con una catena WhatsApp che ci parla di un pericoloso file, chiamato Coronavirus Safety Measures, con tanto di allarme lanciato da Confcommercio mediante la Polizia Postale. Abbiamo ricevuto un po’ di segnalazioni in merito quest’oggi, al punto da approfondire l’intera faccenda ed interpellando i nostri contatti tra le autorità. Solo così, infatti, è possibile contestualizzare il tutto. Il PDF Coronavirus Safety Measures trattato da Confcommercio tramite la Polizia Postale Etichettiamo l’intera storia con “precisazioni” per una ragione molto semplice. Se da un ... Leggi su bufale (Di martedì 5 gennaio 2021) Ci sono alcuni tormentoni che non si placano mai a proposito di sicurezza informatica, come possiamo osservare ad inizio 2021 con una catena WhatsApp che ci parla di un pericoloso file, chiamato, con tanto di allarme lanciato damediante la. Abbiamo ricevuto un po’ di segnalazioni in merito quest’oggi, al punto da approfondire l’intera faccenda ed interpellando i nostri contatti tra le autorità. Solo così, infatti, è possibile contestualizzare il tutto. Il PDFtrattato datramite laEtichettiamo l’intera storia con “precisazioni” per una ragione molto semplice. Se da un ...

franzrusso : Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una bufala. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l'iniziati… - richardswarrior : Ditemi che non faranno entrare quella persona a tommi cioè...ditemi che è una bufala #TZVIP - tonyrusso93 : @LegaSalvini Probabilmente ennesima bufala diffusa dalla Lega. 'Amen' non è una parola composta, è un termine ebrai… - PillaPaladini : RT @aelledesign: Credo sia una bufala, lo spero, ma se il @pdnetwork dovesse appoggiare la candidatura di Morra alle regionali in Calabria,… - CARLABINCI : RT @franzrusso: Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una bufala. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l'iniziativa, del… -