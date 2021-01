Non dire vergine o ti sbattono fuori

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Massimiliano Parente Parole sotto esame su "Twitch", piattaforma digitale usata dai ragazzini Una delle più deleterie conseguenze del politicamente corretto è cancellare le parole, come se per esempio non dicendo più «negro» scomparisse il razzismo. Tra l'altro negro in italiano non è lo spregiativo «nigger» americano, ma vaglielo a spiegare a Zuckerberg, per cui perfino un influencer comunista come Emiliano Rubbi è costretto a scrivere negr*. Inoltre un razzista potrebbe usare, per, «scimmia» (come già fanno), e se la soluzione è eliminare la parola «scimmia» alla fine non si potrà fare neppure più un video naturalistico senza incorrere in sanzioni. Ne sanno qualcosa in questi giorni gli streamer di Twitch, la piattaforma più usata e di proprietà di un colosso come Amazon, la quale ha stilato un nuovo decalogo di parole impronunciabili: se usate, ...