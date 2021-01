“Non cerco nuovi fidanzati”: Maddalena torna single e si mostra esplosiva su Instagram (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le tante voci che hanno incuriosito diversi italiani e dopo supposizioni e gossip che negli ultimi mesi sono diventati sempre più battenti, sembra finalmente essere arrivata ora, la conferma dalla diretta interessata. La showgirl e conduttrice italiana Maddalena Corvaglia, si è sbottonata un po’ in merito alla sua vita privata e alla sua situazione sentimentale, confessando di aver chiuso la sua relazione che la legava da circa un anno all’immobiliarista,Alessandro Viani. Tra le pagine del magazine Confidence, che le ha dedicato la cover di copertina,la Corvaglia ha infatti dichiarato di essere single. Nessun indizio o accenno riguardo i motivi che hanno portato alla separazione tra i due, c’è chi sostiene che il primo lockdown sia stato in qualche modo complice, visto che la Corvaglia e Viani, hanno trascorso separati questo periodo. Tuttavia su ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le tante voci che hanno incuriosito diversi italiani e dopo supposizioni e gossip che negli ultimi mesi sono diventati sempre più battenti, sembra finalmente essere arrivata ora, la conferma dalla diretta interessata. La showgirl e conduttrice italianaCorvaglia, si è sbottonata un po’ in merito alla sua vita privata e alla sua situazione sentimentale, confessando di aver chiuso la sua relazione che la legava da circa un anno all’immobiliarista,Alessandro Viani. Tra le pagine del magazine Confidence, che le ha dedicato la cover di copertina,la Corvaglia ha infatti dichiarato di essere. Nessun indizio o accenno riguardo i motivi che hanno portato alla separazione tra i due, c’è chi sostiene che il primo lockdown sia stato in qualche modo complice, visto che la Corvaglia e Viani, hanno trascorso separati questo periodo. Tuttavia su ...

