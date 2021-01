No, questo giornalista americano non ha accusato Conte di «aver ridotto l’Italia alla fame» con i Dpcm (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 3 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate due foto: il primo piano del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’immagine di un altro uomo. Gli scatti sono accompagnati da questo testo: «giornalista americano contro Conte: “Con i tuoi Dpcm, hai ridotto l’Italia alla fame”». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’uomo che compare nella foto è Chico Harlan, corrispondente da Roma del quotidiano statunitense Washington Post. Il 23 dicembre 2020 Harlan ha scritto un reportage intitolato “On my street in Rome, the coronavirus upended two worlds” (in italiano, “Nella mia via di Roma, il coronavirus ha capovolto due mondi”). In nessun punto dell’articolo è però presente l’accusa rivolta a ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 3 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate due foto: il primo piano del presidente del Consiglio Giuseppee l’immagine di un altro uomo. Gli scatti sono accompagnati datesto: «contro: “Con i tuoi, hai”». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’uomo che compare nella foto è Chico Harlan, corrispondente da Roma del quotidiano statunitense Washington Post. Il 23 dicembre 2020 Harlan ha scritto un reportage intitolato “On my street in Rome, the coronavirus upended two worlds” (in italiano, “Nella mia via di Roma, il coronavirus ha capovolto due mondi”). In nessun punto dell’articolo è però presente l’accusa rivolta a ...

