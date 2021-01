Nina Moric e le accuse pesanti all’ex suocera: “Mangiavi le tue feci” (Di martedì 5 gennaio 2021) Nina Moric tramite il suo profilo Instagram non risparmia la sua ex suocera e le accuse adesso si fanno veramente molto pesanti. Nina Moric (Instagram)Leggi anche -> Nina Moric e il suo amore divenuto influencer: ha un nuovo profilo Nina Moric è una famosissima modella e showgirl croata naturalizzata italiana. La sua carriera come modella inizia a metà anni novanta. Il suo fascino la porta a sfilare per i più importanti stilisti del settore, affermandola a livello internazionale. La sua notorietà è alle stelle soprattutto in Italia, dove poi si stabilisce. Qui tra feste esclusive e locali alla moda conosce Fabrizio Corona. I due avranno una lunga storia d’amore purtroppo molto ... Leggi su kronic (Di martedì 5 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram non risparmia la sua exe leadesso si fanno veramente molto(Instagram)Leggi anche ->e il suo amore divenuto influencer: ha un nuovo profiloè una famosissima modella e showgirl croata naturalizzata italiana. La sua carriera come modella inizia a metà anni novanta. Il suo fascino la porta a sfilare per i più importanti stilisti del settore, affermandola a livello internazionale. La sua notorietà è alle stelle soprattutto in Italia, dove poi si stabilisce. Qui tra feste esclusive e locali alla moda conosce Fabrizio Corona. I due avranno una lunga storia d’amore purtroppo molto ...

