Roma, 5 gennaio 2020 - Il decreto legge, approvato nella notte dal Consiglio dei ministri stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 , il divieto, su tutto il territorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente spostamenti Niente spostamenti tra regioni e zona arancione nel weekend Quotidiano.net Niente spostamenti tra regioni e zona arancione nel weekend

Roma, 5 gennaio 2020 - Il decreto legge, approvato nella notte dal Consiglio dei ministri stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale ...

Nuovo decreto: 7 e 8 gennaio gialli, 9 e 10 arancioni. Niente spostamenti fuori regione. Due da parenti e amici

Divieto di spostamento tra le regioni e soglie di Rt più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. La nuova stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 viene varata per decreto e d ...

