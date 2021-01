NEW YORK – NUOVA LEGGE ISTITUISCE CENTRI DI DETENZIONE PER “SOSPETTI” CASI COVID. UN INCUBO KAFKIANO (Di martedì 5 gennaio 2021) Il legislatore di New YORK sta valutando un disegno di LEGGE che consentirebbe alle autorità di prendere chiunque sia sospettato di avere o di essere stato esposto a una malattia contagiosa e di trattenerlo a tempo indeterminato oltre che di medicarlo anche con la forza. In base alla NUOVA LEGGE, i newYORKesi possono essere trascinati fuori dalle loro case e rinchiusi con il semplice sospetto di essere stati ” esposti ” al nuovo coronavirus – nessun test positivo o addirittura sintomi necessari. Una volta imprigionate in una delle strutture appositamente costruite dallo stato, le persone possono essere costrette a sottoporsi a un ” ciclo di trattamento prescritto ” che include farmaci e vaccini – e anche in questo caso la libertà non è garantita.Il disegno di LEGGE dell’Assemblea da ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il legislatore di Newsta valutando un disegno diche consentirebbe alle autorità di prendere chiunque sia sospettato di avere o di essere stato esposto a una malattia contagiosa e di trattenerlo a tempo indeterminato oltre che di medicarlo anche con la forza. In base alla, i newesi possono essere trascinati fuori dalle loro case e rinchiusi con il semplice sospetto di essere stati ” esposti ” al nuovo coronavirus – nessun test positivo o addirittura sintomi necessari. Una volta imprigionate in una delle strutture appositamente costruite dallo stato, le persone possono essere costrette a sottoporsi a un ” ciclo di trattamento prescritto ” che include farmaci e vaccini – e anche in questo caso la libertà non è garantita.Il disegno didell’Assemblea da ...

Photo credit: Archivi Tiffany & Co. La collana con il diamante di oltre 80 carati verrà presentato in occasione della riapertura del negozio Tiffany di New York “Quale modo migliore per celebrare la ...

