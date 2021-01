NEVE nei capoluoghi d’Italia. Quanta attesa? Ecco il dettaglio

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Può essere questo l’anno giusto per rivedere laquasi ovunque? L’inverno sta facendo sul serio, tanto che possiamo considerarla quasi una stagione d’altri tempi, in quanto a persistenza di freddo e di maltempo confino a bassa quota. Eppure, fino a non tanti anni fa, un inverno del genere era la normalità. La grandeper la, rarissima in alcune localitàRispetto agli inverni di una volta, la frequenza delle nevicate è diminuita. Tuttavia, anche in una fase di riscaldamento conclamato come quello che stiamo vivendo, non mancano di tanto in tanto, ogni X anni, episodi di nevicate eccezionali, che nulla hanno da invidiare agli eventi storici. In questa prima parte dell’attuale inverno laè tornata abbondante in parte della Valle Padana come non si ...