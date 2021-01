Nessuna bufala calendario vaccinazione anti Covid, informazioni vere (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è una bufala il calendario vaccinazione anti Covid che circola in queste ore in formato PDF sui social (principalmente su Facebook e WhatsApp, con una marcata insistenza nell’arco degli ultimi due giorni). Il documento porta come fonte il quotidiano ‘Il Messaggero‘ del 29 dicembre 2020, sebbene non sia questo il motivo per il quale cadono tutti i sospetti a riguardo. Analizzando il calendario vaccinazione anti Covid si noterà che da gennaio a marzo 2021 sono indicati come principali beneficiari delle dosi vaccinali disponibili i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i degenti nelle RSA e gli over 80. Da aprile a giugno, invece, toccherà ai pazienti affetti da malattie croniche a rischio e immunodepressi, al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è unailche circola in queste ore in formato PDF sui social (principalmente su Facebook e WhatsApp, con una marcata insistenza nell’arco degli ultimi due giorni). Il documento porta come fonte il quotidiano ‘Il Messaggero‘ del 29 dicembre 2020, sebbene non sia questo il motivo per il quale cadono tutti i sospetti a riguardo. Analizzando ilsi noterà che da gennaio a marzo 2021 sono indicati come principali beneficiari delle dosi vaccinali disponibili i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i degenti nelle RSA e gli over 80. Da aprile a giugno, invece, toccherà ai pazienti affetti da malattie croniche a rischio e immunodepressi, al ...

Webradio63 : BOULOGNE - Polizia e operazione RAID: nessuna presa di ostaggi, è una bufala. La polizia lascia l'area. Via… - DavideDa3 : @mariobortoluss1 @a_meluzzi non c'è nessuna fonte, è una bufala come volevasi dimostrare - zerozerocapra1 : O si è offeso perchè era una bufala o teme che gli rovini le vendite del suo libro... ma non credo in nessuna dell… - SeEarn : @gloriapoch72 Nessuna bufala @gloriapoch72 , è vero: asintomatico e già in isolamento. Fonte Calcio Napoli. Per te un OTTIMO 2021!!! - JosephDifranc20 : Bufala Uccelli Morti Roma via Cavour. Ore 13.30, nessuna foto o video aggiuntivo, nessun foto reporter in loco. Nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna bufala Nessuna bufala calendario vaccinazione anti Covid, informazioni vere OptiMagazine I Bufali Rossi in visita alle Zebre Rugby

Vota! I Bufali Rossi in visita alle Zebre Rugby. Il Progetto BUFALI ROSSI TEAM è stato attivato a Giugno del 2014 dalla volontà di sopperire alla mancanza i momenti di aggregazi ...

Vaccino Covid, bufale e complottismo – Medico torinese smonta tutte le fake news

Vaccino Covid, bufale, complottismo e fake news. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, all’avvio dell’importantissima campagna vaccinale. Un medico torinese, Ottavio Davini, medico torines ...

Vota! I Bufali Rossi in visita alle Zebre Rugby. Il Progetto BUFALI ROSSI TEAM è stato attivato a Giugno del 2014 dalla volontà di sopperire alla mancanza i momenti di aggregazi ...Vaccino Covid, bufale, complottismo e fake news. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, all’avvio dell’importantissima campagna vaccinale. Un medico torinese, Ottavio Davini, medico torines ...