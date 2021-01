Nessun bonus per cellulari, auto e rubinetti: mancano i decreti attuativi (Di martedì 5 gennaio 2021) Una grande delusione per tutti coloro che, a gennaio, contano di riscuotere il bonus smartphone o quello idrico. Non c’è Nessun decreto attuativo e i bonus rischiano di slittare. bonus… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Una grande delusione per tutti coloro che, a gennaio, contano di riscuotere ilsmartphone o quello idrico. Non c’èdecreto attuativo e irischiano di slittare.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CirianiCarlo : RT @GioielloEgidio: L'andazzo di questo governo si è già capito è la rappresentazione della Befana, e come la Befana distribuisce bonus a p… - ManricoMaci : RT @GioielloEgidio: L'andazzo di questo governo si è già capito è la rappresentazione della Befana, e come la Befana distribuisce bonus a p… - veronica_rosset : RT @GioielloEgidio: L'andazzo di questo governo si è già capito è la rappresentazione della Befana, e come la Befana distribuisce bonus a p… - elerub11 : RT @GioielloEgidio: L'andazzo di questo governo si è già capito è la rappresentazione della Befana, e come la Befana distribuisce bonus a p… - DarioPanzac89 : RT @GioielloEgidio: L'andazzo di questo governo si è già capito è la rappresentazione della Befana, e come la Befana distribuisce bonus a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun bonus Nessun bonus per cellulari, auto e rubinetti: mancano i decreti attuativi MeteoWeek Legge di Bilancio 2021, tutti i dettagli

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021. Tante le novità in materia di fisco, lavoro, bonus e finanziamenti.

Nessun bonus per cellulari, auto e rubinetti: mancano i decreti attuativi

Nessun bonus promesso a gennaio: nè quello dello smartphon, nè quello idrico, nemmeno quello per gli occhiali. Bisogna aspettare i decreti.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021. Tante le novità in materia di fisco, lavoro, bonus e finanziamenti.Nessun bonus promesso a gennaio: nè quello dello smartphon, nè quello idrico, nemmeno quello per gli occhiali. Bisogna aspettare i decreti.