Nella mente delle madri killer: che cosa scatta nella loro testa (Di martedì 5 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Rosa Scognamiglio Dal piccolo Samuele fino a Loris Stival e alle gemelline di Gela, i figlicidi occupano spesso le pagine di cronaca dei giornali. Ma cosa spinge le mamme a uccidere i propri bambini? E cosa si nasconde dietro queste tragedie? Mamme che uccidono i figli. Donne che scelgono, più o meno consapevolmente, di togliere la vita alla creatura venuta al mondo dal loro stesso ventre. Nel corso degli anni, la cronaca nera ha passato in rassegna una sequenza quasi convulsa di figlicidi con picchi di preoccupante recrudescenza in tempi recenti. Dal notorio caso di Cogne nel 2002 di cui fu vittima il piccolo Samuele Lorenzi, al delitto di Santa Croce Camerina in cui morì Loris Stival, passando per il duplice omicidio di Gela del 2016 nel quale persero la vita le ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Rosa Scognamiglio Dal piccolo Samuele fino a Loris Stival e alle gemelline di Gela, i figlicidi occupano spesso le pagine di cronaca dei giornali. Maspinge le mamme a uccidere i propri bambini? Esi nasconde dietro queste tragedie? Mamme che uccidono i figli. Donne che scelgono, più o meno consapevol, di togliere la vita alla creatura venuta al mondo dalstesso ventre. Nel corso degli anni, la cronaca nera ha passato in rassegna una sequenza quasi convulsa di figlicidi con picchi di preoccupante recrudescenza in tempi recenti. Dal notorio caso di Cogne nel 2002 di cui fu vittima il piccolo Samuele Lorenzi, al delitto di Santa Croce Camerina in cui morì Loris Stival, passando per il duplice omicidio di Gela del 2016 nel quale persero la vita le ...

Advertising

Jendrekan : RT @MMirella28: IN QUESTO HANNO HO FOTOGRAFATO NELLA MIA MENTE RARE COSE CHE CONSERVO,NELLA MIA MENTE,NN POTREBBERO STARE ALTROVE ,NN SONO… - essereintegrale : Quando è messa di fronte all’incertezza e all’ignoto, nella mente dell’essere umano si attiva una risposta visceral… - ColucciLc : RT @Graziella_bi_1: ... quel che brucia non son le offese. E chiudere gli occhi per fermare qualcosa che È dentro me Ma nella mente tua non… - MMirella28 : IN QUESTO HANNO HO FOTOGRAFATO NELLA MIA MENTE RARE COSE CHE CONSERVO,NELLA MIA MENTE,NN POTREBBERO STARE ALTROVE ,… - Mauro5514 : RT @lorenz_frigerio: 'La mente sarebbe lui'. Secondo i collaboratori di giustizia 'Dell'Utri e Berlusconi avevano intrattenuto rapporti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella mente Nella mente (e nel cuore) del gatto Le Scienze Nella mente delle madri killer: che cosa scatta nella loro testa

Nella mente delle mamme killer: ecco cosa si nasconde dietro all'atto che va contro natura e cosa può scattare nella mente delle mamme ...

La lavanderia diventa galleria fotografica

Pelosini, costretto a cessare l’attività dopo oltre 50 anni, si inventa un nuovo format legato alla sua passione ...

Nella mente delle mamme killer: ecco cosa si nasconde dietro all'atto che va contro natura e cosa può scattare nella mente delle mamme ...Pelosini, costretto a cessare l’attività dopo oltre 50 anni, si inventa un nuovo format legato alla sua passione ...