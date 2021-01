Nel Lazio parte ‘Scuola Sicura’ | tamponi gratuiti agli studenti

Leggi su dire

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Tamponi senza prescrizioni per gli studenti, in caso di necessita’, direttamente nei drive-in del territorio. Il si’ della Regione Lazio, al tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, sul rientro a scuola, raccoglie dunque le istanze degli studenti avanzate nei giorni scorsi, in vista del rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo, secondo quanto di apprende, sarebbe quello di un piu’ agevole tracciamento in caso di contagio. Non e’ esclusa la possibilita’ di aprire la corsia preferenziale di tracciamento anche ai docenti delle scuole superiori.