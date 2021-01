Negazionisti inseguirono un'ambulanza per dimostrare girasse a vuoto: indagati (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ambulanza partita da Rivoli si stava recando da un paziente di 60 anni con problemi respiratori appena fuori Torino. Una coppia l’ha inseguita fino a Collegno, per dimostrare che il mezzo stava girando a vuoto, al solo scopo di spaventare le persone. L’episodio si è verificato il 6 novembre e i due torinesi sono adesso indagati per interruzione di pubblico servizio. Gli operatori del 118, dopo essersi accorti di essere inseguiti, avevano allertato le autorità. Intervistati da Repubblica, i due si erano difesi dall’accusa di aver bloccato il mezzo: “In famiglia ho un’infermiera che lavora in un reparto Covid, ma su Facebook si vedono i video con i pronto soccorso vuoti, sono sicura che che quel servizio dell’ambulanza non fosse un vero intervento. Non abbiamo bloccato nessuno volevamo solo vedere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) L’partita da Rivoli si stava recando da un paziente di 60 anni con problemi respiratori appena fuori Torino. Una coppia l’ha inseguita fino a Collegno, perche il mezzo stava girando a, al solo scopo di spaventare le persone. L’episodio si è verificato il 6 novembre e i due torinesi sono adessoper interruzione di pubblico servizio. Gli operatori del 118, dopo essersi accorti di essere inseguiti, avevano allertato le autorità. Intervistati da Repubblica, i due si erano difesi dall’accusa di aver bloccato il mezzo: “In famiglia ho un’infermiera che lavora in un reparto Covid, ma su Facebook si vedono i video con i pronto soccorso vuoti, sono sicura che che quel servizio dell’non fosse un vero intervento. Non abbiamo bloccato nessuno volevamo solo vedere ...

