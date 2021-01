Negazionista convinto si pente dopo contagio e ricovero, “Non volevo capire, sono attaccato all’ossigeno e respiro ancora male” (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniele Egidi ha 54 anni e prima di aver contratto il virus era un Negazionista convinto. Tecnico informatico lavora da anni al tribunale di Fano città dove vive. Daniele ha voluto raccontare la sua storia per dare una testimonianza di come può essere molto pericoloso non credere che la pandemia esista. Prima di essere contagiato Daniele pensava che le immagini trasmesse in tv fossero “solo retorica del potere” poi il contagio. La scarsissima ossigenazione all’86 per cento e il ricovero in ospedale. Una tac e l’atroce scoperta, Daniele aveva una polmonite bilaterale che comportava difficoltà respiratorie. Daniele racconta il suo stato attuale: “sono attaccato all’ossigeno ma respiro ancora male. La ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniele Egidi ha 54 anni e prima di aver contratto il virus era un. Tecnico informatico lavora da anni al tribunale di Fano città dove vive. Daniele ha voluto raccontare la sua storia per dare una testimonianza di come può essere molto pericoloso non credere che la pandemia esista. Prima di essere contagiato Daniele pensava che le immagini trasmesse in tv fossero “solo retorica del potere” poi il. La scarsissima ossigenazione all’86 per cento e ilin ospedale. Una tac e l’atroce scoperta, Daniele aveva una polmonite bilaterale che comportava difficoltà respiratorie. Daniele racconta il suo stato attuale: “ma. La ...

Advertising

luigideluca_ : RT @GastoneMappini: Pubblica pure , facciamo così : io ero un collaborazionista convinto ma ora sono un negazionista, TUTTO FALSO . Gomez… - GastoneMappini : Pubblica pure , facciamo così : io ero un collaborazionista convinto ma ora sono un negazionista, TUTTO FALSO . Go… - elmazzun : @Open_gol Meglio un negazionista ravveduto vivo che un negazionista convinto morto. Lieto che ce la stia facendo - actarus1070 : Io non sono negazionista, il virus esiste ed è più pericoloso delle influenze stagionali, però non sono convinto ch… - JaponicaIrai : p.s. per i più tardi che verranno a commentare senza capire nulla, sono convinto che il linguaggio disgustoso e per… -