NBA 2020/2021: Dallas batte Houston, che prestazioni di Tatum e Giannis. Non si ferma Philadelphia (Di martedì 5 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 4 gennaio e martedì 5 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA 2020/2021. prestazioni monstre per Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, autori di 43 e 40 punti rispettivamente contro Detroit e Toronto. Doncic stravince il duello con Harden, Steph Curry ne mette altri 30 nella serata dell'esordio NBA di Nico Mannion, Malcolm Brogdon la vince contro New Orleans, continuano gli ottimi momenti di Orlando e New York. Infine ancora vincenti i Sixers, questa volta contro Charlotte. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: (in aggiornamento) Tutti i risultati: SportFace.

