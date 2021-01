Natalia Paragoni spiega perchè non è intervenuta al GF Vip | dedica d’amore ad Andrea Zelletta

(Di martedì 5 gennaio 2021)ha scelto il silenzio diffidando il GF Vip e rinunciando alla possibilità di poter incontrare il fidanzatonella spiata Casa di Cinecittà. Un confronto forse atteso dal giovane ex tronista ma che, messo al corrente della decisione della fidanzata comunicata da Alfonso Signorini, ha deciso di dare piena fiducia al loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In occasione della 31esima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva invitato Natalia Paragoni ad intervenire per un nuovo confronto con Andrea Zelletta. La fidanzata dell'ex ...Come vi abbiamo raccontato qui Natalia Paragoni fidanzata di Andrea Zelletta ha diffidato il reality dal parlare di lei in merito al suo presunto tradimento e ha rifiutato l’invito in puntata.