Nasce «Stellantis» | una sconfitta industriale per l' Italia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Un successo per la Francia, un bel colpo per gli Agnelli, unaper l'e per il suo sistema. Al di là della retorica per la nascita del quarto gruppo mondiale dell'auto, la fusione tra Fca e il gruppo francese Psa mette la parola fine al ruolo da protagonisti che glini hanno avuto nella storia dell'automobile. Una conclusione inevitabile dopo anni di declino, dovuto agli scarsi investimenti da parte degli azionisti e alla totale disattenzione dei governi, pronti a spendere miliardi per tenere in piedi l'Alma incapaci di difendere un'industria che, con tutto il rispetto per piloti ed hostess, ha un'importanza fondamentale nel tessuto produttivo di un Paese. Il risultato è che in Germania ci sono tre case nazionali più l'Opel (ora della Psa) che producono ...