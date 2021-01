Napoli, tutti negativi i tamponi odierni. Ok anche Mertens appena rientrato dal Belgio (Di martedì 5 gennaio 2021) Ecco il comunicato ufficiale dell’SSC Napoli in merito agli esiti dei tamponi odierni effettuati al gruppo squadra:“Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.anche Dries Mertens, rientrato in Italia stamane, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo”. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. anche @dries Mertens14, rientrato in Italia stamane, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/9SBjNNNxQC — Official SSC ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Ecco il comunicato ufficiale dell’SSCin merito agli esiti deieffettuati al gruppo squadra:“Sonoal Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.Driesin Italia stamane, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo”.al Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.@dries14,in Italia stamane, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo. #ForzaSempre pic.twitter.com/9SBjNNNxQC — Official SSC ...

fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - capuanogio : Limati tutti i dettagli, manca solo la firma per il rinnovo di #Gattuso ma prima il tecnico vuole un ultimo incontr… - MPolitano16 : ?? Questo 2020 difficilmente ce lo potremo scordare, è stato un anno veramente difficile per tutti. In mezzo alle ta… - ilnapolionline : Tutti i precedenti tra Napoli e Spezia, in A è la prima volta - - BattagliaLuca : @FMCROfficial Hai perfettamente ragione, e spero che nn succeda altro e che partano per Milano. Purtroppo il Napoli… -