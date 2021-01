Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra (Di martedì 5 gennaio 2021) Buone notizie per il Napoli di Rino Gattuso: sono infatti tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra. Il comunicato Ottime notizie per il Napoli. Come riporta un tweet della società, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra questa mattina. Anche il tampone di Dries Mertens, rientrato in mattinata in Italia, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo. ? tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Anche @dries mertens14, rientrato in Italia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Buone notizie per ildi Rino Gattuso: sono infattial. Il comunicato Ottime notizie per il. Come riporta un tweet della società, sono risultatisulquesta mattina. Anche il tampone di Dries Mertens, rientrato in mattinata in Italia, si è sottoposto a tampone con conseguente esito negativo. ?al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del. Anche @dries mertens14, rientrato in Italia ...

