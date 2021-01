Napoli, Trianon Viviani: anteprima assoluta di “Adagio Napoletano” in diretta streaming (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, 6 gennaio, alle 18, il Trianon Viviani trasmetterà in diretta streaming, in anteprima assoluta, Adagio Napoletano. Cantata d’ammore. Dal sito teatroTrianon.org, nella sezione “web tv”, i navigatori della rete potranno così assistere al musical originale che costituirà il principale titolo di repertorio del teatro della Canzone napoletana. Con il ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti della compagnia Stabile della Canzone napoletana – “la spina dorsale portante del teatro”, come la definisce il direttore artistico Marisa Laurito –, Adagio Napoletano è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani, 6 gennaio, alle 18, iltrasmetterà in, in. Cantata d’ammore. Dal sito teatro.org, nella sezione “web tv”, i navigatori della rete potranno così assistere al musical originale che costituirà il principale titolo di repertorio del teatro della Canzone napoletana. Con il ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti della compagnia Stabile della Canzone napoletana – “la spina dorsale portante del teatro”, come la definisce il direttore artistico Marisa Laurito –,è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri ...

