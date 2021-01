Napoli-Spezia, inedito in Serie A: prima sfida nel massimo campionato (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A (ore 18). Domani alle ore 18 sarà la prima sfida tra le due squadre in Serie A. Gli azzurri di Rino Gattuso hanno svolto una prima fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è allenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo. L’arbitro del match sarà Mariani di Aprilia, che ha arbitrato il Napoli già 11 volte in Serie A, di cui 8 vittorie, 1 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro loin programma domani allo Stadio Maradona per la 16esima giornata diA (ore 18). Domani alle ore 18 sarà latra le due squadre inA. Gli azzurri di Rino Gattuso hanno svolto unafase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è allenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo. L’arbitro del match sarà Mariani di Aprilia, che ha arbitrato ilgià 11 volte inA, di cui 8 vittorie, 1 ...

