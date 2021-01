Napoli Spezia, i convocati di Italiano: prima volta per Saponara (Di martedì 5 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Napoli: prima chiamata per Saponara Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Napoli. prima chiamata per Riccardo Saponara. Portieri: 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel.Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 19 Terzi, 21 Ferrer, 28 Erlic, 34 Ismajli, 39 Dell’Orco, 69 Vignali.Centrocampisti: 10 Agoume, 23 Saponara, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola, 88 Leo Sena.Attaccanti: 11 Gyasi, 17 Farias, 18 Nzola, 80 Agudelo, 91 Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Vincenzoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro ilchiamata perVincenzoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro ilchiamata per Riccardo. Portieri: 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel.Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 19 Terzi, 21 Ferrer, 28 Erlic, 34 Ismajli, 39 Dell’Orco, 69 Vignali.Centrocampisti: 10 Agoume, 23, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola, 88 Leo Sena.Attaccanti: 11 Gyasi, 17 Farias, 18 Nzola, 80 Agudelo, 91 Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

