Napoli, rider pestato e rapinato dello scooter da sei persone a Calata Capodichino (Di martedì 5 gennaio 2021) . A Calata Capodichino sei persone hanno aggredito e pestato un rider per rubargli il motorino. Le immagini riprese dal cellulare di un residente in zona. I sei lo hanno violentemente pestato e trascinato a terra per rubargli il mezzo, a bordo del quale uno di loro è fuggito mentre gli altri scappavano con quelli utilizzati per l’aggressione. Una scena assurda quella ripresa da alcuni telefonini a Calata Capodichino, nella zona nord di Napoli appena a ridosso del Centro Storico: sei le persone a bordo di alcuni motorini che hanno accerchiato e pestato selvaggiamente un rider di 50 anni per rubargli il mezzo che stava utilizzando per fare le consegne. La scena, immortalata da un ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 5 gennaio 2021) . Aseihanno aggredito eunper rubargli il motorino. Le immagini riprese dal cellulare di un residente in zona. I sei lo hanno violentementee trascinato a terra per rubargli il mezzo, a bordo del quale uno di loro è fuggito mentre gli altri scappavano con quelli utilizzati per l’aggressione. Una scena assurda quella ripresa da alcuni telefonini a, nella zona nord diappena a ridosso del Centro Storico: sei lea bordo di alcuni motorini che hanno accerchiato eselvaggiamente undi 50 anni per rubargli il mezzo che stava utilizzando per fare le consegne. La scena, immortalata da un ...

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - MarcoToth4 : RT @Aba_Tweet: Sei contro uno per rapinare lo scooter a un povero cristo di rider che stava facendo il suo lavoro per qualche euro e (forse… - Yogaolic : RT @fanpage: I sei rapinatori di Gianni sono tutti in stato di fermo, quattro sono minorenni -