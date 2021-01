Napoli | pieni di debiti causa pandemia | finiscono sotto il giogo degli usurai

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sequestrati beni mobili ed immobili tra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina. Questi erano stati richiesti in usura. Stamattina, i carabinieri del comando provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha eseguito diversi arresti da Castellammare di Stabia e in tutta la Penisola Sorrentina. Eranodi cittadini ed imprenditori, finiti in gravi ristrettezze economiche adellae dei danni subiti dal covid. Il sequestro dei beni mobili ed immobili ritrovati porta ad un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati effettuati tra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina ed erano di tutte persone interne a questo giro di usura. LEGGI ANCHE >>> Tra uno shampoo e una piega ti calcolo ...

hopfIy : quando ho lasciato tipo due sacchetti di primark pieni di stronzate fuori il centro commerciale oppure quando a nap… - RaffaeleDeSa : @LucasMGian @IndignataL Vissuto 2 anni lì, anni magnifici e pieni di soddisfazione, ma ho assistito alla mia prima… - manuel94189515 : Buon 2??0??2??1?????????????? Ieri alle ore 24:00 Napoli - Vesuvio - Costiera amalfitana pieni di fuochi d’artificio. Vi… - JBP_OfficialTW : RT @vxttoo: ma le dita che esploderanno stanotte a napoli dove le aggiustano che gli ospedali sono pieni ? - vxttoo : ma le dita che esploderanno stanotte a napoli dove le aggiustano che gli ospedali sono pieni ? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pieni

CheNews.it

Sequestrati beni mobili ed immobili tra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina. Questi erano stati richiesti in usura.Il reparto difensivo del Benevento è in piena emergenza, soprattutto alla luce dell’infortunio ... come riporta il quotidiano “Il Mattino” spunta il nome di Maksimovic del Napoli, che è in scadenza di ...