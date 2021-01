Napoli | incubo rapine | altro rider ferito e derubato dello scooter

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ancora unnel mirino dei rapinatori. Ieri sera a Fuorigrotta, in via Terracina, un 33enne impegnato a effettuare consegne a domicilio è stato bloccato da due uomini armati in sella a uno. I malviventi gli hanno sottratto il motorino.rapinato: armati gli scippano loe lo feriscono Secondo una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.