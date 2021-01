Napoli | gli aggressori del rider piangono in Questura | “Era la nostra prima rapina”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il fermo di tutti e 6 i protagonisti del furto al50enne napoletano, avvenuto lo scorso sabato a Calata Capodichino, emergono nuovi dettagli sull’interrogatorio avvenuto in. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino i protagonisti della violentahanno spiegato piangendo agli agenti i fatti di quella sera. Si tratta di 4 minorenni e due 20enni. “Volevamo andare a mangiare un panino, poi abbiamo visto quella moto nuova e abbiamo fatto la. Troppa violenza? Era la” hanno raccontato in. L'articolo proviene da Ante24.it.