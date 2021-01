Napoli | Ghoulam e Malcuit sul mercato | per il secondo c’è l’interesse dello Spezia

(Di martedì 5 gennaio 2021) In casa azzurra serve vendere prima di pensare a colpi in entrata Per illa priorità rimane quella di vendere. A gennaio dovranno lasciare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsalute : Il Napoli punta a cedere un terzino: difficoltà per Ghoulam, spunta lo Spezia su Malcuit - supersonick_ : @PinoVaccaro77 @AndreaCeregatti Però anche lì: quanti giocatori entrano e ti spaccano la partita? Lobotka, Elmas, G… - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Ghoulam e #Malcuit candidati alla cessione: #Llorente può restare - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #AZNapoli, formazione ufficiale del #Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko, Zieli… - EmanueleFire : @AAngelo1994 Ghoulam al wolves e emerso a napoli di sta chiudendo in queste ore -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ghoulam

La priorità di mercato del Napoli è quella di cedere. In primis gli attaccanti, almeno uno tra Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, poi tutto il resto.Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, anche dopo la convincente vittoria di Cagliari, non ha perso di vista il vero obiettivo degli azzurri: "Per lo Scudetto non siamo ancora pronti, dobbiamo lottar ...