Napoli, Gattuso a carte scoperte: le condizioni per il rinnovo (Di martedì 5 gennaio 2021) Accordo con il Napoli per il rinnovo, ma Gennaro Gattuso vuole un incontro con De Laurentiis e pone le condizioni per restare Accordo trovato tra il Napoli e Gennaro Gattuso per il rinnovo di contratto, ma il tecnico calabrese prima della firma chiede chiarezza. E’ questo, al momento, l’ostacolo all’ufficialità dell’intesa che da tempo ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Accordo con ilper il, ma Gennarovuole un incontro con De Laurentiis e pone leper restare Accordo trovato tra ile Gennaroper ildi contratto, ma il tecnico calabrese prima della firma chiede chiarezza. E’ questo, al momento, l’ostacolo all’ufficialità dell’intesa che da tempo ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Limati tutti i dettagli, manca solo la firma per il rinnovo di #Gattuso ma prima il tecnico vuole un ultimo incontr… - Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - TuttoFanta : ??#NAPOLI: #Gattuso dovrebbe preferire #Lozano a #Politano per la maglia da titolare. ?? - serieAnews_com : ??Accordo per il rinnovo ma #Gattuso chiede un incontro a #DeLaurentiis e chiarezza sugli obiettivi futuri del… - apetrazzuolo : FUTURO - Napoli-Gattuso, accordo sul rinnovo, ma prima del via libera un mini-vertice per definire obiettivi e stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso Napoli, Gattuso ritrova Mertens. Con lo Spezia ancora in emergenza La Repubblica Il caso Osimhen e 5 fantastici azzurri

Cagliari dice che il Napoli è atleticamente rigenerato, che a fine 2020 era solo affaticato, confuso. Il resto lo fa Gattuso. Di un 4-1 il pregio più evidente è l’immagine della fase passiva, a volte ...

FUTURO - Napoli-Gattuso, accordo sul rinnovo, ma prima del via libera un mini-vertice per definire obiettivi e strategie finanziarie del club

La questione del rinnovo di contratto tra Gennaro Gattuso e il Napoli va avanti ormai da oltre due mesi, dalla stretta di mano del 30 ottobre a Castel Volturno: il tempo non è passato invano visto che ...

Cagliari dice che il Napoli è atleticamente rigenerato, che a fine 2020 era solo affaticato, confuso. Il resto lo fa Gattuso. Di un 4-1 il pregio più evidente è l’immagine della fase passiva, a volte ...La questione del rinnovo di contratto tra Gennaro Gattuso e il Napoli va avanti ormai da oltre due mesi, dalla stretta di mano del 30 ottobre a Castel Volturno: il tempo non è passato invano visto che ...