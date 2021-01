Napoli, ag. Osimhen: 'Ha sbagliato e ha chiesto scusa ma non è andato in discoteca a Ibiza, gli mancava la famiglia' (Di martedì 5 gennaio 2021) L'agente del nigeriano cerca di porre la parola fine sul caso che coinvolge il suo assistito Roberto Calenda , rappresentante italiano di Victor Osimhen , ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino nella quale ha parlato del caso riguardante il suo assistito e di come il giocatore stia vivendo questo periodo lontano dal campo e delle polemiche scaturite. Queste le sue ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 gennaio 2021) L'agente del nigeriano cerca di porre la parola fine sul caso che coinvolge il suo assistito Roberto Calenda , rappresentante italiano di Victor, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino nella quale ha parlato del caso riguardante il suo assistito e di come il giocatore stia vivendo questo periodo lontano dal campo e delle polemiche scaturite. Queste le sue ...

