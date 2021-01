Nainggolan: “Ho avuto il Covid, sono stato fortunato. Ho un consiglio per Zaniolo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Radja Nainggolan, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha ripercorso i giorni della sua positività al Covid-19: «Quest'anno in campo stiamo difendendo molto più che un risultato: stiamo difendendo il campionato dal virus».In che senso?«Perché il Covid prima ha ucciso il calcio, poi le vite di tutti noi, e alla fine ha ucciso il mondo».Sei drastico: ti senti pessimista?«No, sono solo lucido. Io ho avuto il Covid, e sono stato fortunato».Che cosa intendi?«Ne sono uscito in soli dieci giorni da tampone positivo a tampone negativo».E come l'hai vissuta?«Pensa che dopo la notizia del mio contagio stavo sulla cyclette ad allenarmi».Eri positivo e correvi in casa?«Siiì, ma stavo bene, che dovevo fare? Ovviamente ... Leggi su golssip (Di martedì 5 gennaio 2021) Radja, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha ripercorso i giorni della sua positività al-19: «Quest'anno in campo stiamo difendendo molto più che un risultato: stiamo difendendo il campionato dal virus».In che senso?«Perché ilprima ha ucciso il calcio, poi le vite di tutti noi, e alla fine ha ucciso il mondo».Sei drastico: ti senti pessimista?«No,solo lucido. Io hoil, e».Che cosa intendi?«Neuscito in soli dieci giorni da tampone positivo a tampone negativo».E come l'hai vissuta?«Pensa che dopo la notizia del mio contagio stavo sulla cyclette ad allenarmi».Eri positivo e correvi in casa?«Siiì, ma stavo bene, che dovevo fare? Ovviamente ...

