Musei Roma, appuntamenti digital con musica e tradizione (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Anche domani, Festa dell’Epifania, come per le altre festivita’ natalizie appena trascorse, sara’ possibile condividere momenti di scoperta del patrimonio artistico della citta’ con le attivita’ digital di Natale nei Musei online e Natale in gioco promosse da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura. Il 6 gennaio, infatti, bambini, adulti e famiglie potranno festeggiare il giorno della Befana partecipando alle diverse iniziative ludiche e didattiche, completamente online, sui canali web e social del Sistema Musei (Facebook, Twitter, Instragram). Per ‘Natale nei Musei online’ – la mini serie di 5 video eventi con performance e concerti, la cui regia e produzione video e’ a cura di Cliche Studio – il Museo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)– Anche domani, Festa dell’Epifania, come per le altre festivita’ natalizie appena trascorse, sara’ possibile condividere momenti di scoperta del patrimonio artistico della citta’ con le attivita’di Natale neionline e Natale in gioco promosse daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura. Il 6 gennaio, infatti, bambini, adulti e famiglie potranno festeggiare il giorno della Befana partecipando alle diverse iniziative ludiche e didattiche, completamente online, sui canali web e social del Sistema(Facebook, Twitter, Instragram). Per ‘Natale neionline’ – la mini serie di 5 video eventi con performance e concerti, la cui regia e produzione video e’ a cura di Cliche Studio – il Museo di ...

LavoroLazio_com : Campidoglio: Epifania nel Sistema Musei di Roma Capitale online con diversi appuntamenti digital Anche domani, Fes.… - kikiejiji : RT @museiincomune: C’è stato un furto in alcuni musei di Roma e tu puoi aiutarci a recuperare la refurtiva… Pronto a scoprire e giocare con… - museiincomune : C’è stato un furto in alcuni musei di Roma e tu puoi aiutarci a recuperare la refurtiva… Pronto a scoprire e giocar… - archeostorie : Gli #assembramenti, quelli che però ci piacciono. Ironizziamo ovviamente, nella speranza di tornare al più presto… - culture_roma : #Nataleneimuseionline è il programma dei @museiincomune pensato per le festività natalizie. In quattro musei di… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei Roma Musei Roma, appuntamenti digital con musica e tradizione RomaDailyNews Befana 2021 per bambini a Roma: Epifania nei musei, eventi online

Roma - Anche nel giorno dell'Epifania 2021 a Roma sarà possibile riscoprire il patrimonio artistico della città con le attività digitali di Natale nei musei online e Natale in gioco promosse da Roma C ...

Musei Roma, appuntamenti digital con musica e tradizione

Roma - Anche domani, Festa dell'Epifania, come per le altre festivita' natalizie appena trascorse, sara' possibile condividere momenti di scoperta del ...

Roma - Anche nel giorno dell'Epifania 2021 a Roma sarà possibile riscoprire il patrimonio artistico della città con le attività digitali di Natale nei musei online e Natale in gioco promosse da Roma C ...Roma - Anche domani, Festa dell'Epifania, come per le altre festivita' natalizie appena trascorse, sara' possibile condividere momenti di scoperta del ...