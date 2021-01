Morto Colin Bell, addio alla leggenda del Manchester City (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morto Colin Bell, negli anni ’60 e ’70 è stato una leggenda del Manchester City. A lui è intitolata una tribuna dell’Etihad Stadium A 74, dopo una lunga malattia, è Morto oggi Colin Bell autentica leggenda del Manchester City a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Con la maglia dei ‘Citizens’ ha messo insieme L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021), negli anni ’60 e ’70 è stato unadel. A lui è intitolata una tribuna dell’Etihad Stadium A 74, dopo una lunga malattia, èoggiautenticadela cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Con la maglia dei ‘Citizens’ ha messo insieme L'articolo proviene da Inews.it.

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity in lutto: è morto #ColinBell, leggenda degli Anni 60 e 70 - Derde_helft : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity in lutto: è morto #ColinBell, leggenda degli Anni 60 e 70 - WimMensen : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity in lutto: è morto #ColinBell, leggenda degli Anni 60 e 70 - zazoomblog : E’ morto a 74 anni Colin Bell leggenda del Manchester City - #morto #Colin #leggenda #Manchester - GoalItalia : Si è spento a 74 anni Colin Bell Manchester City e calcio inglese in lutto -