Monza | Boateng | “Balotelli ha grande voglia e voleva giocare anche da infortunato”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il pari senza reti al Via del Mare di Lecce ilguarda avanti e lo fagrazie alle parole dell'esperto centrocampista o attaccante Kevin Prince, pronto a trascinare i suoi con il suo amico e compagno Mario, ierisi nel riscaldamento pre gara. Ai microfoni di DAZN, l'ex Milan e Barcellona ha commentato l'impatto di Super Mario nel club brianzolo oltre che l'esito della sfida contro i salentini: "Sapevamo che il Lecce era una squadra forte e abbiamo fatto una buona gara comeloro del resto. Il pari è il risultato giusto in una sfida dove eravamo stanchi e nonmo sbagliare".Poi su: "È arrivato con...

Poi su Balotelli: “È arrivato con grande voglia, voleva giocare a tutti i costi contro il Lecce anche se sentiva un po’ di fastidio. Ora con la pausa può rimettersi in forma e darci una mano alla ripr ...Il nuovo anno comincia con il pareggio del Monza a Lecce: lo 0-0 del Via del Mare in casa della neoretrocessa salentina, allunga a quattro ...