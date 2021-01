Monster Hunter Rise: diretta streaming in arrivo (Di martedì 5 gennaio 2021) Segnatevi la data di dopodomani sul calendario: Monster Hunter Rise ci dà appuntamento al 7 gennaio per una presentazione in diretta da Capcom All’alba della next-gen, poche esclusive di terze parti hanno saputo aprire il 2021 come il misto di salivazione e tachicardia che Monster Hunter Rise ha suscitato nell’utenza di Nintendo Switch: per i fan dell’ibrida è ora in arrivo una diretta streaming. Diremmo “Nintendo Direct”, e non solo per un mero discorso di esclusività: se non fosse Capcom stessa a dirigere l’evento, tra i due giorni di preavviso e il formato scelto verrebbe da pensare che ci sia davvero lo zampino della Grande N. Ad ogni modo, questa presentazione mira ad addolcire l’attesa della data d’uscita del ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 gennaio 2021) Segnatevi la data di dopodomani sul calendario:ci dà appuntamento al 7 gennaio per una presentazione inda Capcom All’alba della next-gen, poche esclusive di terze parti hanno saputo aprire il 2021 come il misto di salivazione e tachicardia cheha suscitato nell’utenza di Nintendo Switch: per i fan dell’ibrida è ora inuna. Diremmo “Nintendo Direct”, e non solo per un mero discorso di esclusività: se non fosse Capcom stessa a dirigere l’evento, tra i due giorni di preavviso e il formato scelto verrebbe da pensare che ci sia davvero lo zampino della Grande N. Ad ogni modo, questa presentazione mira ad addolcire l’attesa della data d’uscita del ...

