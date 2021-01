Mondiale per club: ecco gli arbitri, ci sono tre donne (Di martedì 5 gennaio 2021) La Fifa ha reso noto gli arbitri che dirigeranno le gare valide per le partite del Mondiale per club, in programma a Doha dal 1 all’11 febbraio. In tutto saranno sette direttori di gara, 12 assistenti e sette addetti al Var. La novità riguarda la presenza di tre donne: la brasiliana Edina Alves Batista, la connazionale Neuza Back e l’argentina Marana de Almeida. L’Europa sarà rappresentata dal fischietto olandese Danny Makkelie. Mondiale per club: chi sono gli arbitri? Questo l’elenco completo dei fischietti: Edina Alves Batista(Brasile), Mario Escobar(Guatemala), Leodan Gonzalez(Uruguay), Danny Makkelie(Olanda), Mohammed Abdulla Mohammed(Emirati Arabi Uniti), Maguette Ndiaye(Senegal), Abdelkader Zitouni(Tunisia). Assistenti: Mohamed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) La Fifa ha reso noto gliche dirigeranno le gare valide per le partite delper, in programma a Doha dal 1 all’11 febbraio. In tutto saranno sette direttori di gara, 12 assistenti e sette addetti al Var. La novità riguarda la presenza di tre: la brasiliana Edina Alves Batista, la connazionale Neuza Back e l’argentina Marana de Almeida. L’Europa sarà rappresentata dal fischietto olandese Danny Makkelie.per: chigli? Questo l’elenco completo dei fischietti: Edina Alves Batista(Brasile), Mario Escobar(Guatemala), Leodan Gonzalez(Uruguay), Danny Makkelie(Olanda), Mohammed Abdulla Mohammed(Emirati Arabi Uniti), Maguette Ndiaye(Senegal), Abdelkader Zitouni(Tunisia). Assistenti: Mohamed ...

