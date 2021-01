Moderna | l’Ema cerca chiarimenti per autorizzare la distribuzione

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’European Medicines Agency sta in questi giorni sistemando le questioni contrastanti sull’uscita del vaccino. “La discussione non si è conclusa e proseguirà domani 6 gennaio; nel frattempo i nostri esperti stanno lavorando duramente per chiarire le questioni in sospeso con la compagnia” Questa la dichiarazione dell’Agenzia Europea del farmaco riguardo l’approvazione del farmaco programmato da, il secondo colosso americano operante nel campo delle biotecnologie. La questione sull’approvazione è stata sviluppata dal Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) facente parte dello stesso Ema. La Food and Drug Administration (FDA) americana ha già approvato intanto nel Regno Unito da ormai circa un mese l’altro vaccino presentato dall’azienda di biotecnologie americanaInc. in collaborazione ...