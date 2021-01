Minecraft Earth: Microsoft chiuderà l'ambizioso progetto il 30 giugno (Di martedì 5 gennaio 2021) Microsoft ha deciso di chiudere i server del gioco mobile Minecraft Earth il 30 giugno, a causa della pandemia. L'ambizioso progetto ambientato nell'universo di Minecraft, difatti, prevede il focus sul gioco comunitario, all'aria aperta, similmente a titoli come Pokémon Go o Wizards Unite, e la pandemia di COVID-19 scatenatasi nel 2020 e purtroppo ancora in atto ha inciso profondamente sulle sue possibilità di fruizione. Il titolo, svelato nel 2019 e uscito alla fine dello stesso anno, si prefiggeva lo scopo di ricreare l'esperienza di Minecraft all'aperto, in realtà aumentata, possibilmente sfruttando interazioni sociali con altri giocatori. "Minecraft Earth è stato progettato attorno alla libertà di movimento e al ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021)ha deciso di chiudere i server del gioco mobileil 30, a causa della pandemia. L'ambientato nell'universo di, difatti, prevede il focus sul gioco comunitario, all'aria aperta, similmente a titoli come Pokémon Go o Wizards Unite, e la pandemia di COVID-19 scatenatasi nel 2020 e purtroppo ancora in atto ha inciso profondamente sulle sue possibilità di fruizione. Il titolo, svelato nel 2019 e uscito alla fine dello stesso anno, si prefiggeva lo scopo di ricreare l'esperienza diall'aperto, in realtà aumentata, possibilmente sfruttando interazioni sociali con altri giocatori. "è stato progettato attorno alla libertà di movimento e al ...

